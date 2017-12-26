وزير السياحة اليمني: مصرع محمد الحوثي إثر غارة جوية بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

أعلن وزير السياحة في حكومة اليمن الشرعية الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، عن مقتل محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لمليشيات الحوثي، إثر غارة جوية بمديرية أرحب في العاصمة صنعاء.

وقال الوزير اليمني عبر حسابه بموقع ” تويتر” : ” مصادر وثيقة تؤكد مصرع رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للمليشيات الحوثية المدعو محمد علي الحوثي، إثر الغارات التي استهدفت تجمعاً قبلياً لعناصر الحوثي في مدينة أرحب “.

وأضاف: ” كانت معلومات متواترة قد أفادت بصورة قاطعة بوجود الحوثي في التجمع عند استهدافه بغارات جوية نفذها طيران التحالف “.