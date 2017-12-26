” الكويت ” تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2019

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، تأجيل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية حتى عام 2019 .

يُذكر أن بعض الدول الخليجية ومنها المملكة والإمارات العربية المتحدة تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يناير 2018، فيما أعلنت سلطنة عمان تأجيل تطبيق الضريبة حتى بداية 2019.