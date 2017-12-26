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” الكويت ” تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2019

” الكويت ” تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2019
خالد الظفيري(صدى):

أعلنت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، تأجيل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية حتى عام 2019 .

يُذكر أن بعض الدول الخليجية ومنها المملكة والإمارات العربية المتحدة تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يناير 2018، فيما أعلنت سلطنة عمان تأجيل تطبيق الضريبة حتى بداية 2019.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة

لكويت عندهم مجلس الامة يمثل الشعب ويطالب ونحن عندنا مجلس الشورى المفروض يقوم بواجبه الان في توصيل معاناة المواطنين .

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