حساب المواطن: قيمة الدعم على أساس فواتير الطاقة

عادل الحربي(صدى):

أعلن المهندس على راجحي، المشرف العام على برنامج ” حساب المواطن ” ، عدد المسجلين في تاريخ 20 ديسمبر الجاري، 500 ألف، جزء منهم أكملوا بياناتهم قبل تاريخ 16 ديسمبر، والمقرر حصولهم على الدعم في تاريخ 10 يناير المقبل.

وأكد ” راجحي ” أن قيمة الدعم التي حصل عليها المواطنون قبل أيام، بنيت على أساس قيمة فواتير الطاقة في فصل الصيف، حيث تم دراسة نحو 5 ملايين عداد كهربائي في المملكة؛ لأخذ المتوسط الفعلي لها.

وأشار إلى المواطنين الذين تمت إفادتهم أنهم مؤهلون عبر الموقع الإلكتروني، لا يعني حصولهم على الدعم، موضحا سبب ذلك بأن معايير الاستحقاق ليس لها علاقة بمعايير التأهيل بسبب الدخل.