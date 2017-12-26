حساب المواطن: قيمة الدعم على أساس فواتير الطاقة
أعلن المهندس على راجحي، المشرف العام على برنامج ” حساب المواطن ” ، عدد المسجلين في تاريخ 20 ديسمبر الجاري، 500 ألف، جزء منهم أكملوا بياناتهم قبل تاريخ 16 ديسمبر، والمقرر حصولهم على الدعم في تاريخ 10 يناير المقبل.
وأكد ” راجحي ” أن قيمة الدعم التي حصل عليها المواطنون قبل أيام، بنيت على أساس قيمة فواتير الطاقة في فصل الصيف، حيث تم دراسة نحو 5 ملايين عداد كهربائي في المملكة؛ لأخذ المتوسط الفعلي لها.
وأشار إلى المواطنين الذين تمت إفادتهم أنهم مؤهلون عبر الموقع الإلكتروني، لا يعني حصولهم على الدعم، موضحا سبب ذلك بأن معايير الاستحقاق ليس لها علاقة بمعايير التأهيل بسبب الدخل.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله
ع نعمة الأمن والأستقرار
عبدالله بن باقي[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 2 ساعتين
حيث تم دراسة نحو 5 ملايين عداد كهربائي في المملكة؛ لأخذ المتوسط الفعلي لها.
ممتاز
لكن هل تم دراسة تداعيات رفع الطاقة الكهربائية مثلا؟
أصحاب المحال التجارية والتي عدها مئات الآلاف هل سيرفعون من قيمة السلع تبعا لرفع أسعار الكهرباء؟
سيرفعون الأسعار
فهل أخذت في لحسبان؟
وقس على ذلك رفع البنزين والديزل والقيمة المضافة
حسن الحربي[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 49 دقيقة
المفروض الدعم لرب الأسرة يعتمد على راتب رب الأسرة لماذا تم اضافة راتب الزوجة ومكافأة الجامعة للطلاب في دخل الأسرة وهل الزوجة ملزمة شرعا بالصرف على الأسرة