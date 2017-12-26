إحترث.. تكرار آلام البطن مؤشر خطير

برلين(صدى):

أشار اتحاد روابط الصيادلة الألمان، إلى أن تكرار آلام البطن، ينذربالإصابة بإلتهاب الغشاء المخاطي للمعدة، والذي بدوره يؤدي إلى أضرار جمة.

وتعرف البكتيريا المسببة للغشاء المخاطي، بجرثومة المعدة، أو ما يسمي بـ ” هليكوباكتر بيلوري ” ، ولا تستطيع المعدة التعامل معها أو مهاجمتها، فتظل حتى تتحول إلى قرحة المعدة، أو قرحة الإثنى عشر، ويحفزها التدخين ، والتوتر، والكحول.

ويمكن اكتشاف هذه العدوى في مرحلة مبكرة لتفادي أخطارها، باختبار الدم والبراز، وعند التشخيص واكتشاف وجود العدوى بالدم، يكمن العلاج في المضادات الحيوية.