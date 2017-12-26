ارتفاع عمليات التنفيذ بكتابات العدل خلال ربيع الأول

نايف السالم(صدى):

بقي شهر ربيع الأول، الأعلى بين شهور السنة في معدلات التنفيذ لكتابات العدل وغيرها، حيث بلغت عمليات التوثيق المنفذ على العقار خلاله نسبة 8% مقارنة بصفر في الشهر قبل الماضي، بعدد 50352 عملية.

وارتفعت عمليات إفراغ الصكوك العقارية بمختلف أنواعها خلال الشهر ذاته، في قائمة أكثر أنواع المستندات بنسبة 14% مقارنة بالشهر قبل الماضي.

وسجلت إجراءات إفراغ الصكوك بنقل ملكية العقار بمختلف أنواعه من البائع إلى المشتري، خلال ربيع الأول الماضي 29034 عملية بكل مناطق المملكة، مرتفعة عن صفر بأكثر من 3600 عملية، في صدارة العمليات.

ويليها، تحديث صكوك للنظام الشامل حيث بلغت 8339 عملية، تلاه فرز صكوك بـ5779.