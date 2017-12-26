بالصور.. مواطنون يفترشون الخيام في الشوارع خوفا من الزلزال في المكسيك
قام عدد كبير من المواطنين في المكسيك، اليوم الثلاثاء بفرش الخيام في الشوارع، خوفا من الهزات الارتدادية لزلزال ذرب مكسيكو سيتى بقوة 5درجات، مضيفة أن صافرات الإنذار للزلازل،وهلع المواطنين من المنازل إلى الشوارع بعد سماع صوت صافرات الإنذار.
وافترش المواطنون الشوارع، خوفا على حياتهم، ولم تسجل السلطات أي ضحايا أو مصابين حتى الأن.
وبعد أن هز زلزالان قويان المكسيك فى سبتمبر، فحصدا أرواح ما يزيد على 460 شخصا ضاعف تطبيق إلكترونى للإنذار المبكر من الزلازل يدعى (سكاى أليرت) عدد مستخدميه إلى 5.8 مليون مستخدم ليصبح بذلك أحد أكثر التطبيقات الناجحة فى البلاد.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1116 ] نشر منذ 40 دقيقة
العودة الى الحياة الطبيعية البدائية مرة أخرى والنوم فى الخيام والمساكن الخشبية البسيطة بدلا من ناطحات السحاب والمساكن الشاهقة الارتفاع والتى تمثل خطر كبير عند الزلازل والحرائق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24543 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههههه ههههههههه
على بالهم الزلازل بس تطيح البيوت
الزلزال يشق الأرض
وقد تبتلع المكسيكيين في ثواني
هذي قوة الله سبحانه🤗