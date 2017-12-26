” ضربة زيوس ” .. علماء يتوصلون إلى سر الحياة على الأرض

متابعات(صدى):

كشف عدد من العلماء سر الحياة على سطح الأرض، بعدما اعتقد العلماء أن الجزيئات العضوية على الأرض لم تكن كافية لنشأة الحياة على الكوكب، ولظهور الحياة لا بد من محفز.

وأشار العلماء إلى أن هذا المحفز كان ” ضربة زيوس ” ، أو بعبارة أخرى ومضات من الطاقة، تشبه البرق.

ووفقا للخبراء، نشأت الحياة العضوية من المركبات غير العضوية. وهذه حقيقة، لأن تكوين الجزيئات العضوية يتضمن كثيرا من العناصر التي توجد بشكل كبير في الكون.

ومع ذلك، يعتقد العلماء أن وجود الجزيئات العضوية ليس أساسا كافيا لولادة الحياة على الكوكب الأزرق،.

ويقول الخبراء، إن العامل المحفز لنشوء الحياة يمكن أن يكون ضربة صاعقة.