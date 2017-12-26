مدير الثروة الحيوانية يطمأن مربي الطيور: لا خوف منها واتبعوا الإرشادات

علي القحطاني(صدى):

قال مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور إبراهيم قاسم، إنه لا توجد خطورة على مربي الطيور في المنازل.

وأَضاف قاسم في تصريح لصحيفة ” عكاظ ” أنه لا خوف من أن تنقل فيروس أنفلونزا الطيور إلى الإنسان، لكنه شدد على ضرورة المتابعة الصحية واتباع بعض الإرشادات.

وأوضح قاسم أن مربي الطيور المنزلية عليهم عدم شراء طيور جديدة ووضعها مباشرة مع الموجودة لديهم، إلا بعد عزلها لمدة لا تقل عن 10 أيام، مؤكداً ضرورة متابعة الحالة الصحية لها ومتابعة أي أعراض تنفسية أو عصبية أو خروج إفرازات أنفية قد تظهر عليها.