للوصول لرؤية المملكة 2030.. تعديل المقررات في جامعة طيبة

عادل الحربي(صدى):

في إطار الوصول إلى رؤية المملكة الفكرية الطموحة 2030، عدلت اللجان العلمية المختصة بقسم الدراسات الإسلامية، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة طيبة، المقررات التي طرحتها سابقًا بالشكل الذي يضمن سلامتها من المخالفات الفكرية.

وأكد محمد بن عبدالرحمن التركي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية أن التعديلات تضمنت حذف بعض الموضوعات وتنقيتها مما يخالف نهج الكتاب والسنة، والوسطية المعتدلة، مشيرًا إلى أن التعديلات تمت بواسطة اللجان العلمية المختصة بالجامعة، وفقا لـ عكاظ.