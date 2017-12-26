ترامب يشتري فندقا في القدس لنقل السفارة الأمريكية إليه

القدس(صدى):

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن الحكومة الأمريكية اشترت فندقا فى القدس تمهيدا لنقل سفارتها إليه، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ونقل المركز عن القناة السابعة الإسرائيلية قولها، أمس الإثنين الفندق المشار إليه هو فندق دبلومات، ويقع جنوبى شرق القدس المحتلة، وتعمل فيه دائرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية.

ووفقا للقناة السابعة الإسرائيلية، فقد أكدت لها عضو الكنيست الإسرائيلى (البرلمان)، كسينيا سفيتلوفا، من كتلة ” المعسكر الصهيونى ” ، أن الإدارة الأمريكية اشترت مؤخرا مبنى الفندق.

وفى السياق ذاته، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية مؤخرا، عن قدوم وفد أمريكى، يترأسه ممثل شخصى عن ترامب، لتفقد التحضيرات الميدانية، لنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس.