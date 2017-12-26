صحيفة: الفيفا يحسم مصير كهربا في اتحاد جدة

طلال الغامدي(صدى):

يترقب نادى إتحاد جدة السعودى، رد الاتحاد الدولى لكرة القدم ” فيفا ” ، على الخطاب الذى أرسلته إدارة النادى من أجل رفع الحظر المفروض على إبرام الصفقات.

قالت صحيفة ” البلاد ” ، إن إدارة اتحاد جدة تمنى نفسها بالحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” من أجل إبرام تعاقدات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، بعدما تم معاقبة النادى فى وقت سابق بمنعه من التعاقد مع لاعبين جدد لمدة ” فترتين ” بسبب المستحقات المالية المتأخرة على النادى.

وأضافت الصحيفة، ” إدارة إتحاد جدة حرصت طوال الفترة الماضية على سداد معظم الديون التي كانت ستعرض النادي إلى عقوبات أخرى حيث تم تزويد الفيفا بقائمة تثبت حسن نية النادى ورغبته فى سداد جميع المديونات والمستحقات تجاهه ” .

وتحدثت الصحيفة عن استمرار ” كهربا ” مع إتحاد جدة حتى نهاية فترة إعارته قادماً من نادى الزمالك بنهاية الموسم الحالى، حال رفض الانحاد الدولى لكرة القدم، رفع العقوبات عن النادى السعودى.