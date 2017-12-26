القوات السورية تتقدم للسيطرة على آخر معقل للمعارضة

دمشق(صدى):

توغلت قوات الجيش السورى فى آخر جيب مازالت قوات المعارضة تسيطر عليه قرب منطقة حدودية استراتيجية مع إسرائيل ولبنان، وقالت المعارضة المسلحة إن قوات الجيش والفصائل الشيعية المدعومة بفصائل مسلحة من الدروز فى المنطقة تقدمت شرق وجنوب بلدة بيت جن التى يسيطر عليها معارضون سنة بدعم من غارات جوية مكثفة وقصف مدفعى عنيف منذ بدء هجوم رئيسى قبل أكثر من شهرين للسيطرة على المنطقة.

وقال الجيش السورى إنه طوق بلدة مغر المير عند سفوح جبل الشيخ مع تقدم قوات الجيش صوب بيت جن وسط اشتباكات عنيفة، وقال الجيش يوم الإثنين إنه قطع خطوط إمداد للمعارضة وحقق مزيدا من التقدم.

وهذا الجيب هو آخر المعاقل المتبقية لقوات المعارضة فى المنطقة الواقعة جنوب غربى دمشق والتى تعرف باسم الغوطة الغربية والتى سيطرت عليها القوات الحكومية منذ العام الماضى بعد قصف عنيف استمر شهورا لمناطق مدنية وأساليب حصار على مدى سنوات مما أجبر قوات المعارضة على الاستسلام.