عمان: قرار جواتيمالا حول القدس عبثى مستفز

مسقط(صدى):

قال وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، إن قرار جواتيمالا نقل سفارتها لدى لإسرائيل إلى القدس المحتلة بـ ” الفعل العبثى المستفز ” بحسب شبكة روسيا اليوم.

وأكد الوزير الأردنى على رفض بلاده لقرار حكومة جواتيمالا فى تغريدة له على تويتر، مشيرا إلى أنه خرق لقرارات الشرعية الدولية، والقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف الصفدى: ” القرار باطل لا أثر قانونيا له.. والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التى يشكل قيامها على خطوط الرابع من 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمى.