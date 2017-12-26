رمضان صبحى ضيفا على هيديرسفيلد تاون مع ستوك سيتى

نواف السالم(صدى):

يحل فريق ستوك سيتى المحترف ضمن صفوفه المصرى رمضان صبحى ضيفا على هيديرسفيلد تاون فى الخامسة مساء اليوم بملعب ” جالفارم ستاديوم ” ، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز ” البريميرليج ” .

ويسعى رمضان صبحى الذى سجل أول أهدافه بمسابقة الدورى الانجليزى فى فوز ستوك سيتى بالجولة الماضية على وست بروميتش ألبيون بنتيجة 3 – 1، لقيادة ” البوترز ” نحو تحقيق الفوز الثانى على التوالى، لمواصلة الزحف نحو منطقة الأمان بجدول الترتيب.

ويحتل ستوك سيتى المركز الـ 14 فى جدول ترتيب ” البريميرليج ” برصيد 19 نقطة، بينما يحتل هيديرسفيلد تاون المركز الـ 11 برصيد 22 نقطة.