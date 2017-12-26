إيصال خدمات الإنترنت لـ 900 قرية وتجمع سكني

علي القحطاني(صدى):

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمس (الإثنين) في مكتبه بقصر الحكم بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، يرافقه عدد من وكلاء الوزارة.

وقدم المهندس السواحة لأمير منطقة الرياض، ونائبه، شرحا مفصلا عن خطط الوزارة لعام 2020، إذ تستهدف نشر النطاق العريض اللاسلكي وإيصال الخدمة لأكثر من 900 قرية وتجمع سكني، وتغطية ما يزيد على 80 ألف منزل بالمناطق غير المشمولة بالخدمة، إضافة إلى نشر خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية لأكثر من 450 ألف منزل في منطقة الرياض، والوصول إلى تغطية ما يربو على 900 ألف منزل بنهاية العام 2020.