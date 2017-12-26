بالفيديو.. رد فعل الناس على فتاة مغربية تعرضت للاعتداء داخل محل تجاري
وثقت كاميرا مراقبة داخل محل تجاري في مراكش بدولة المغرب، قيام شخص بالاعتداء على فتاة أمام أعين الناس.
وأظهرت الكاميرا هذا المعتدي وهو يمسك بالفتاة الضحية ويحاول أن يقودها معه، ولكن محاولة هروب الفتاة منه، جعله يبرحها ضربا، بقبضة يده.
وأبان المقطع، رد فعل بعض الرجال من الحضور بضرب الفتاة، حيث أسرعوا بالخروج من المحل التحاري، تاركين الفتاة فريسة سهلة للمعتدي.
وانتهى الفيديو بتدخل أحد الأشخاص ومحاولة التفاوض مع الشخص المعتدي بخصوص الفتاة، التي لجأت إليه محتميه خلف ظهره.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1660 ] نشر منذ 1 ساعة
ياحيفي على الرجال قسما برب الكعبة والبيت لواني كنت أحد الموجودين لحظة الاعتدا على الفتاة لانقضضت على المعتدي واخفيته من الوجود لكن لا أقول الا أحسن الله عزاء شعب الامتين العربيه والاسلاميه في الشهامه والمرجله تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة الى قصهنتها فأخذ يأكل بعضهم بعضا وإذا حلت بالمسلمين طامه او مصيبه هبوا الشجب والاستنكار ودشنوا على تويتر هاشتاقا يد ينونن فف
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1660 ] نشر منذ 48 دقيقة
فيه ما يجري على الامه الإسلاميه فقط فهاهي إسرائيل احتلت فلسطين منذ عقود والمسلمين ماكلين تبن والخوف مطير قلوبهم أما فيما بينهم فهم الشجعان الأبطال المغاوير فواسفا ثم واسفا ثم وأسفل على حالنا فالى الله نشكوا ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أما بالنسبه القرني قاهرهم فأنا سعودي أبا عن جد ومن قبيله غريبه وهي قبيلة مطير لكني أكره أفع
abu ammar[ عدد التعليقات: 14932 ] نشر منذ 43 دقيقة
يمكن خطيبته او صديقته ومختلفين على شي ما
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1660 ] نشر منذ 26 دقيقة
لكني أكره أفعالهم أما بالنسبه لكلامك البذيء فالرجاء تواجه وجها لوجه فاعطني عنوانك او وسيلة تواصل معك لاخبرك من انا ألما انا فلا زلت أكره السعوديين لهياطهم ولجرايمهم التي لاتخفى على مثلك والأدهى أنهم يحيطون أنفسهم بهاله كبيره ويظنون أنفسهم شعب الله المختار وختاما اقول لك ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1660 ] نشر منذ 23 دقيقة
لكني أكره أفعالهم أما بالنسبه لكلامك البذيء فالرجاء تواجه وجها لوجه فاعطني عنوانك او وسيلة تواصل معك لاخبرك من انا ألما انا فلا زلت أكره السعوديين لهياطهم ولجرايمهم التي لاتخفى على مثلك والأدهى أنهم يحيطون أنفسهم بهاله قدسيه كبيره ويظنون أنفسهم شعب الله المختار وختاما اقول لك ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا