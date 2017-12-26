بالفيديو.. رد فعل الناس على فتاة مغربية تعرضت للاعتداء داخل محل تجاري

مليكة فؤاد(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة داخل محل تجاري في مراكش بدولة المغرب، قيام شخص بالاعتداء على فتاة أمام أعين الناس.

وأظهرت الكاميرا هذا المعتدي وهو يمسك بالفتاة الضحية ويحاول أن يقودها معه، ولكن محاولة هروب الفتاة منه، جعله يبرحها ضربا، بقبضة يده.

وأبان المقطع، رد فعل بعض الرجال من الحضور بضرب الفتاة، حيث أسرعوا بالخروج من المحل التحاري، تاركين الفتاة فريسة سهلة للمعتدي.

وانتهى الفيديو بتدخل أحد الأشخاص ومحاولة التفاوض مع الشخص المعتدي بخصوص الفتاة، التي لجأت إليه محتميه خلف ظهره.