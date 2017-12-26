أحمد حجازي يبحث عن انتصار تأخر 129 يوما مع وست بروميتش

ماجد محمد(صدى):

يحلم أحمد حجازى مدافع منتخب مصر، بقيادة وست بروميتش ألبيون لتحقيق فوزه الأول فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز منذ 19 أغسطس الماضى عندما يواجه إيفرتون فى الخامسة مساء اليوم بملعب ” ذا هاوثورنس ” ، ضمن منافسات الجولة الـ 20 فى لقاء خارج التوقعات.

ولم يتذوق وست بروميتش ألبيون طعم الانتصار سوى فى مباراتين فقط بالنسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، على حساب بورنموث وبيرنلى، الإنجليزى فيما تعادل فى 8 مباريات وخسر فى 9، ومن المنتظر أن يسجل أحمد حجازى الظهور الـ 20 على التوالى مع الفريق بمسابقة الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الـ 19 وقبل الأخير برصيد 14 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 26 نقطة، ويدرك أحمد حجازى ورفاقه أن الهزيمة فى مباراة اليوم، ستزيد مهمة الفريق فى البقاء بدورى الأضواء ” صعوبة ” ، بينما يسعى إيفرتون لحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على إنهاء الموسم فى أحدى المراكز المؤهلة للنسخة القادمة من مسابقة الدورى الأوروبى ” اليوروباليج ” .