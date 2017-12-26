النمر.. عموري السعودية ذو الأصل اليمني الذي لم يرتبط بنادٍ حتى الآن

ماجد محمد(صدى):

حصل اللاعب المتألق علي النمر، على أفضل لاعب اليوم، والذي لفت الأنظار إليه خلال مباراة السعودية والإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي ” خليجي23 ” .

ولد علي النمر صاحب الأصول اليمنية في المملكة العربية السعودية، يوم 25 من شهر أغسطس لعام 1991.

تم اكتشاف على النمر صاحب القميص رقم 8 مع الأخضر، عبر أكاديمية الشلهوب يونايتد، التي يمتلكها محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال الحالي. ورغم موهبته الكروية إلا أنه غير مرتبط بنادٍ حتى الآن.

ولفت علي النمر الأنظار إليه في بطولة الجاليات بالسعودية‎، والتي فاز بلقبها مع اليمن في عام 2014، ويتألق اللاعب بشدة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويتم تلقيبه بـ ” عموري السعودي ” ؛ نظرًا لتشابه طريقة لعبه مع أسلوب وطريقة لاعب العين والمنتخب الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري.

وحصل عل النمر في اللقاء الذي جمع الفريقين في كأس الخليج العربي، وانتهى بالتعادل السلبي، على جائزة أفضل لاعب.