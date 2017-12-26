الأرصاد: نتوقع موجة باردة تجتاح الرياض والشرقية.. اليوم

عادل الحربي(صدى):

تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض اليوم الثلاثاء مع موجة هواء باردة على منطقتي (الشرقية والرياض) مع رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس عن بدء درجات يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية من المملكة ومنطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

وأوضحت ” الأرصاد ” عن توالي درجات الحرارة انخفاضها مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الافقية على مناطق (الحدود الشمالية ، الجوف ، القصيم ، حائل) في حين تبقي السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأشارت ” الأرصاد ” إلى أن درجة الحرارة الكبرى على العاصمة ستكون 21 درجة والصغرى ستصل إلى 12 درجة مئوية.