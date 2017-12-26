” نزاهة ” تعقد ورشة عمل لتفعيل دوره البلديات في المتابعة

علي القحطاني(صدى):

عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، ورشة عمل بعنوان ” بحث أوجه التعاون في مجال دعم دور المجالس البلدية في متابعة جودة تنفيذ المشاريع ” ، بالتعاون مع المجالس البلدية، الاثنين بمقرها مدينة الرياض.

وتضمن برنامج ورشة العمل عدد من المحاور التي اشتملت على رقابة المجلس البلدي على أداء البلدية من خلال التقارير، ومراقبة سير المشروعات التي تنفذ، ومراقبة تقارير تحصيل الإيرادات والاستمارات البلدية، وتفعيل صلاحيات المجلس البلدي في مجال الرقابة على جودة تنفيذ المشاريع، والعدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع وسرعة تنفيذها، والبعد عن احتكار الترسية للمشروعات من خلال مؤسسات محددة.

وتهدف هذه الورشة إلى بناء شراكة فاعلة مع المجالس البلدية في مجال تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل دورها الرقابي في مجال تنفيذ وجودة المشاريع، وشارك فيها عدد من أعضاء المجالس البلدية بمناطق ومدن ومحافظات المملكة.