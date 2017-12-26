خبير اقتصادي يكشف فوائد جديدة لتطبيق الضريبة المضافة

عادل الحربي(صدى):

كشف خبير اقتصادي، عدة فوائد جديدة من تطبيق قيمة الضريبة المضافة والتي تساعد المستهلكين على ترشيد الاستهلاك، واللجوء للبدائل والسلع الأقل سعرًا، وبالقيمة نفسها.

وأوضح الخبير طللعت حافظ، أمين عام لجنة التوعية بالبنوك أنه من خلال احتساب وإقرار وتطبيق قيمة الضريبة المضافة ستتم محاربة التستر؛ لأن أي بائع مطالَب بأن يُصدر فاتورة، والمتستر يصعب عليه ذلك، محذرًا في هذا الصدد من أن تزوير أي فاتورة يعاقَب فاعله بغرامة مالية، قدرها 100 ألف ريال.

وكشف ” حافظ ” عن قرب إصدار التطبيق الذكي للضريبة على الجوالات بقوله: ” الهيئة الآن بصدد تنفيذ أبليكيشن على الجوال، يمكِّن المستهلك من أن يتحقق من أي سلعة، هل هي خاضعة للضريبة أم لا، ومسجلة أم غير مسجلة، وذلك بواسطة باركورد؛ حتى لا يكون هناك تلاعب ” .