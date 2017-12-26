أمين التوعية بالبنوك: قريبًا تدشين الضريبة على الجوالات

نايف السالم(صدى):

أوضح طلعت زكي حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، أن هيئة الزكاة والدخل الآن.

وأضاف حافظ خلال حديثه لقناة الرسالة أنه في القريب العاجل، بصدد تدشين تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الجوالات والأجهزة الذكية، الذي يتيح للمستهلكين التحقق من أي سلعة، هل هي خاضعة للضريبة أم لا، وذلك بواسطة باركورد؛ للحد من التلاعب.

وأكد أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في الدول الخليجية تعد هي الأقل على مستوى العالم،مشيرًا إلى أن هناك 160 دولة تطبّق هذه الضريبة، ومعظمها تتراوح بين 10 ٪ و22 ٪.