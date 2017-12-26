بالصور.. مكتب الاتصال العسكري السعودي بأمريكا يشارك في معرض الليلة للحلفاء

نايف السالم(صدى):

شارك مكتب الاتصال العسكري السعودي في مدينة تامبا التابع للقوات المسلحة السعودية بمعرض ” الليلة الدولية للحلفاء ” ، المُنظم من قبل القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية، في قاعدة ماكديل الجوية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وحضر المعرض مدير المكتب، العميد ركن فواز بن محمد الفواز، واشتمل المعرض على أجنحة للتعريف بالسعودية وقيمها وتراثها، وإرثها الثقافي والحضاري، كما كان للنادي السعودي في تامبا بإدارة حسين الربيعي وعبدالله البريدي دور فعّال في إنجاح الجناح السعودي وإبراز الهوية السعودية، بمشاركة عدد من الطلبة المبتعثين والمبتعثات السعوديين.

ولقي الجناح السعودي رواجاً كبيراً بين الجمهور الذين سعدوا بتذوّق الأكلات السعودية الشعبية، ومشاهدة أداء فلكلور العرضة السعودية واطّلعوا على بعض المعلومات التعريفية عن السعودية وخططها المستقبلية لاسيّما رؤية 2030 ومدينة نيوم.