انفجار في كوبا خلال احتفالات أعياد الميلاد

هافانا(صدى):

وقع انفجار، اليوم الثلاثاء، خلال مهرجان بارانداس الذي أقيم في مدينة ريميديوس وسط البلاد، أصيب علي إثره 22 شخصا.

ووفقا لموقع ” كوباديبيت ” الإخباري التابع لحكومة هافانا، فإن من بين المصابين 6 أطفال أعمارهم بين 11 و15 عاما أصيبوا إصابات بالغة، لافته إلى أن السلطات تباشر التحقيق؛ للوقوف على أسباب الحادث.

يذكر أن مهرجان بارانداس هو أحد الاحتفالات الشعبية في كوبا؛ احتفالا بعيد الميلاد المجيد.