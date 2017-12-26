كاتب سعودي يهاجم نبيل العوضي ويستغرب عدد متابعيه عبر ” تويتر “
قال الكاتب السعودي محمد علي الحمود، إن الداعية الكويتي نبيل العوضي، مثل الواعظ الساذج مستغربًا إقبال 11 مليون شخص على متابعته على ” تويتر ” .
وأضاف محمد على المحمود -على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر” : الآن؛ مرّ بي اسم نبيل العوضي كاقتراح متابعة، تطفّلت فنظرت في عدد متابعيه: ما يناهز 11 مليون متابع! .
وتابع: هل من المعقول أن يتابع كل هؤلاء واعظًا ساذجًا في غاية السطحية! لهذا، نظرت في حسابات مشهورين، وجدت أحدهم أكثر من 20 مليون، والآخر أكثر من 18 مليون !!! ما الذي يغري الملايين بهؤلاء؟! ” .
وأضاف: “ لا تقل لي: شراء متابعين. هذه الأرقام ضخمة جدًّا، ولو كان الأمر بالشراء فقط؛ لفعله بقية الوجهاء/ الأثرياء. هذه الأرقام تكشف عن نمطية الوعي العامّ، تكشف عن كارثة وعي ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24533 ] نشر منذ 1 ساعة
أعوذ باالله من الحسد🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24533 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا ماأعرف العوضي ولا أتابعه ولست من متابعينة
لكن واضح أن الشغله فيها حسد
وش دخلك من متابعينه
طيب وجه الكلام لهم مو له🤔
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1651 ] نشر منذ 59 دقيقة
سبحان من وضع القبول للشيخ نبيل العوضي اما انت يالمحمود نكره لاتساوي شيىا امام قامه كبيره كالعوضي
سويتش[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 33 دقيقة
العقل العربي جُبِلَ منذ الأزل على الانجرار وراء المظهر النمطي والكلام المنمق المصممين خصيصاً لإكساب صاحبهما مكانة وقداسة وتأثيراً، حتى أصبح المظهر وحده يكفي لدى العامة لتحديد الصالح من الطالح، فكانت النتيجة: الإخوان والصحوة والقاعدة و11 سبتمبر وداعش! فأنّى ندرك أن لكل منا عقلاً؟
jamalco[ عدد التعليقات: 5706 ] نشر منذ 10 دقائق
دخواني صرف حتى النخاح ومن دعاتهم دعاة الفتنه مثبت صوتا وصوره فديو
الوافي[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 7 دقائق
ما أشوفك يالنكره تعرضت لأحلام وشمس متابعينهن بعد بالملايين والله لـ يخلنّك سباك …