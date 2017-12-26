كاتب سعودي يهاجم نبيل العوضي ويستغرب عدد متابعيه عبر ” تويتر “

علي القحطاني(صدى):

قال الكاتب السعودي محمد علي الحمود، إن الداعية الكويتي نبيل العوضي، مثل الواعظ الساذج مستغربًا إقبال 11 مليون شخص على متابعته على ” تويتر ” .

وأضاف محمد على المحمود -على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر” : الآن؛ مرّ بي اسم نبيل العوضي كاقتراح متابعة، تطفّلت فنظرت في عدد متابعيه: ما يناهز 11 مليون متابع! .

وتابع: هل من المعقول أن يتابع كل هؤلاء واعظًا ساذجًا في غاية السطحية! لهذا، نظرت في حسابات مشهورين، وجدت أحدهم أكثر من 20 مليون، والآخر أكثر من 18 مليون !!! ما الذي يغري الملايين بهؤلاء؟! ” .

وأضاف: “ لا تقل لي: شراء متابعين. هذه الأرقام ضخمة جدًّا، ولو كان الأمر بالشراء فقط؛ لفعله بقية الوجهاء/ الأثرياء. هذه الأرقام تكشف عن نمطية الوعي العامّ، تكشف عن كارثة وعي ” .