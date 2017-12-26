تعليق قاس من مدير ” فتنس تايم ” بعد تكليفه للتعامل مع قطر رياضيا

ماجد محمد(صدى):

أكد فهد المالكي مدير فرع ” فتنس تايم ” بحي السويدي في الرياضي، أنه يتشرف بالثقة الكبيرة التي كلّف بها من معالي الأستاذ تركي آل الشيخ وسيكون قادرًا على أداء المهمة على أكمل وجه، لكنه يرى أن الرياضة القطرية وكل ما يتعلق بها لا يحتاج منه ذلك الجهد أو الوقت الذي يقضيه في عمله اليومي المعتاد في الفرع ، بل وأقل بكثير من مهامه اليومية لذلك سيستأذن من معاليه أنه سيوكل المهمة لأحد العاملين بالفرع لأن الأمر لا يتطلب شيئاً .

وكان معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة، قال في افتتاح بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج أنه وجه وكيل الهيئة لتكليف مدير فتنس تايم بحي السويدي في الرياض بتولي مهمة متابعة أي قضية رياضية مع دويلة قطر.