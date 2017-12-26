مي سليم تتهم طليقها بالتعدي عليها في التجمع الخامس

أماني الغامدي(صدى):

اتهمت الفنانة مي سليم، طليقها بالتعدي عليها بالسب ومحاولة أخذ ابنته منها بالقوة في محضر رسمي في التجمع الأول.

وجاء في تفاصيل البلاغ، الذى ورد الفنانة ” مي عبد الجبار حيدر حمدان ” وشهرتها مي سليم، 32 سنة، لقسم أول التجمع، والمقيمة بفيلا بكمبوند بدائرة القسم، يفيد تضررها من ” علي س م ” ، المقيم بدائرة قسم العجوزة، حيث ذكرت أن المشكو في حقه حضر إلى مسكنها، وحاول أخذ نجلتها بالقوة وتعدى عليها بالسب والشتم، وأرجعت ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما، مضيفة أنه كان زوجها، وقامت بخلعه منذ 3 سنوات، ولكنه يستمر من حين لآخر في مضايقتها ومحاولة أخذ ابنته بالقوة على الرغم من كونها في حضانتها.

وطالبت في بلاغها بإلزام طليقها بعدم التعرض لها أو لابنتها، وتم إحالة البلاغ للنيابة لتولي التحقيق.