بالفيديو.. ابن عم القاضي ” الجيراني ” يكشف سبب مقتله
قال سعيد الجيراني، ابن عم الشيخ محمد الجيراني في حديث لـ ” الإخبارية ” ، إنه كان قريب الصلة منه بحكم القرابة بينهما، وكان دائماً معه في مجموعات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه كان دائماً يقود النقاش رافعاً اسم الوطن فوق كل اعتبار.
وأضاف سعيد أن ابن عمه القاضي محمد الجيراني كان يسعى أيضاً من خلال النقاشات إلى جمع كل الأطياف تحت راية الوطن والبعد عن النزاعات الطائفية، ويرجح أن يكون هذا أحد أسباب استهدافه من قبل المتطرفين.
من جانبه، أكد عمدة تاروت عبدالحليم آل كيدار أن تشييعاً كبيراً سيقام للشهيد محمد الجيراني، باعتباره أحد الشخصيات التي ظلت تعمل للوطن بكل شجاعة وصدق وترفض الأعمال الإرهابية.
وأشار آل كيدار وفقاً لـ ” العربية نت ” ، إلى أنه شاهد آخر آثار الشيخ الجيراني قبل خطفه، وهي أحذيته أمام منزله بالقرب من سيارته، ما يدل على أنه اختطف بوحشية، مقدماً تعازيه لذويه.
فيديو | ابن عم الشيخ محمد الجيراني لـ #الإخبارية: الشيخ قدم أعمالا جليلة لخدمة الوطن. #استشهاد_الشيخ_الجيراني pic.twitter.com/e8lWCLztgJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2017
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1651 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحم الله القاضي الجيراني واسكنه فسيح جناته
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24533 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحم الله القاضي الجيراني
بس عندي ملاحظة
بعد مابديت أضيق عليك الخناق يارضاك وجهنم
لاحظت تغيير في تعليقاتك
الي كانت تستهدف شعب المملكة وأبناء وبنات المملكة
وشعب الخليج
لكن أحب أقولك
أنك مكشوف خلاص والكل عرفك
حتى لو تنزل بمعرفات ثانية
والله عرفناك🤗
سويتش[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 29 دقيقة
قرني شكلك من جماعة الله لا يغير علينا!