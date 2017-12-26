بالفيديو.. رد فعل غريب من مصري حاول الانتحار بعد سماعه أغنية شعبية
نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمصري قرر الانتحار من فوق بناية بالقاهرة .
وتجمع جيران الشخص الذي يريد الانتحار، وأقنعوه بطريقة ذكية إذ قاموا بشتغيل الأغاني وظلوا يهتفون “ أوعى .. أوعى ” وهي كلمات أغنية شعبية مصرية شهيرة ، وبدأ يتجاوب معهم ويرقص على نغمات الأغاني ، ورجع عن قرار الانتحار .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1651 ] نشر منذ 2 ساعتين
ضعف الوازع الديني هو السبب الرئيسي للانتحار
شيخين[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 2 ساعتين
يلعن ام كذب المصرين اكثر ناس كذابة في العالم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24533 ] نشر منذ 1 ساعة
شعب مصر شعب حبيب والله
مايعرفهم الا الي ييعيش معهم
ناس بسيطة وعايشه ع الحلوه والمره🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6584 ] نشر منذ 49 دقيقة
ههههه☺الله يصلح الحال ولايبلانا