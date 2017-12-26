بالفيديو.. رد فعل غريب من مصري حاول الانتحار بعد سماعه أغنية شعبية

القاهرة(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمصري قرر الانتحار من فوق بناية بالقاهرة .

وتجمع جيران الشخص الذي يريد الانتحار، وأقنعوه بطريقة ذكية إذ قاموا بشتغيل الأغاني وظلوا يهتفون “ أوعى .. أوعى ” وهي كلمات أغنية شعبية مصرية شهيرة ، وبدأ يتجاوب معهم ويرقص على نغمات الأغاني ، ورجع عن قرار الانتحار .