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بالفيديو.. رد فعل غريب من مصري حاول الانتحار بعد سماعه أغنية شعبية

بالفيديو.. رد فعل غريب من مصري حاول الانتحار بعد سماعه أغنية شعبية
القاهرة(صدى):

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمصري قرر الانتحار من فوق بناية بالقاهرة .

وتجمع جيران الشخص الذي يريد الانتحار، وأقنعوه بطريقة ذكية إذ قاموا بشتغيل الأغاني وظلوا يهتفون “ أوعى .. أوعى ” وهي كلمات أغنية شعبية مصرية شهيرة ، وبدأ يتجاوب معهم ويرقص على نغمات الأغاني ، ورجع عن قرار الانتحار .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1651 ] نشر منذ 2 ساعتين

ضعف الوازع الديني هو السبب الرئيسي للانتحار

[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 2 ساعتين

يلعن ام كذب المصرين اكثر ناس كذابة في العالم 

[ عدد التعليقات: 6584 ] نشر منذ 49 دقيقة

ههههه☺الله يصلح الحال ولايبلانا

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