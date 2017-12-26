” التين ” يساعد على التخلص من سموم الجسم

متابعات(صدى):

يساعد التين في علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها، لاحتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات كالبوتاسيوم مما يقلل نسبة الأنسولين في الدم، ويساعد بالتالي مرضى السكري، كما يساعد على تقوية العظام، ويعالج التهاب الحلق، ويسهم في إنقاص الوزن، ويخفف من اضطرابات المعدة.

كما يعمل التين على تقوية الشعر دون تساقطه بفضل الفيتامينات الموجودة فيه، ويساعد على التخلص من القشرة في فروة الرأس.

أما مضادات التأكسد الموجودة في التين فتساعد على تخليص الجسم من السموم، وتحمي البشرة من الشيخوخة وتحافظ على نضارتها وترطيبها.

من جهة أخرى، يزخر التين بالألياف مما يجعله مليناً طبيعياً يحول دون الإمساك ويخفف من مشكلات القولون، كما ينشط عمل الكليتين ويفتت الحصى الصلبة ويساعد على التخلص من الرمل والترسبات والأملاح الزائدة، وهو يقوي صحة العظام ويحميها من الهشاشة مع التقدم في العمر نظراً لغناه بالكالسيوم.