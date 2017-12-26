بطارية خارقة يمكن شحنها خلال ثانية واحدة فقط

بكين(صدى):

تمكن علماء صينيون من اختراع بطارية خارقة للهواتف يمكن شحنها بالكامل خلال ثانية فقط ، بدلًا من أن تستغرق ساعات طويلة .

ووفقًا لوسائل إعلام صينية ، فقد أكد الباحثون أن هذا النوع من البطاريات يستخدم رقائق الغرافين كأقطاب إيجابية بالإضافة إلى الألمنيوم المعدني ليقوم بدور الأقطاب السلبية ، وهو ما يتيح للبطارية إمكانية العمل بشكل فعال بعد ربع مليون دورة ، حيث يتبقى من قدرتها التحميلية 91% بعد 250 ألف شحنة ، وهو ما يجعلها تفوق مستوى البطاريات العادية في العمر .

وأشار العلماء إلأى أن البطارية تملك عيبًا واحدًا فقط ، يتمثل في عدم قدرتها على المنافسة داخل سوق التكنولوجيا بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها .