فتاة صومالية تشارك كأول محجبة في مسابقة جمال بولاية أمريكية

واشنطن(صدى):

شاركت الشابة الصومالية حمدية أحمد في مسابقة جمال ولاية ” ماين ” الأمريكية السنوية كأول متسابقة ترتدي الحجاب ، بثوب محتشم وطويل الأكمام ، لتقف على المسرح بين بقية المتسابقات الجميلات بكل ثقة .

وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من تحقيق الفوز بالمركز الأول إلا أنها أكدت شعورها بالفخر بهذه المشاركة الشجاعة ، حيث علقت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” أشارك في مسابقة ملكة جمال ماين، كأول فتاة مسلمة محجبة ” ، مضيفة أنها أقدمت على هذه الخطوة لتشجيع جميع الفتيات الأخريات على أن يشعرن بالجمال والثقة والسعي خلف أحلامهم دون اختلاق المعوقات .

وتبحث الفتاة التي تدعى ” حمدية ” عمن يكتشفها من وكالة عارضات الأزياء ، على الرغم من كونها نشأت في مخيم للاجئين بكينيا ، ومن ثم انتقلت للولايات المتحدة لتدرس العلوم السياسية في جامعة بجنوب ماين .