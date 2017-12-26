فتاة صومالية تشارك كأول محجبة في مسابقة جمال بولاية أمريكية
شاركت الشابة الصومالية حمدية أحمد في مسابقة جمال ولاية ” ماين ” الأمريكية السنوية كأول متسابقة ترتدي الحجاب ، بثوب محتشم وطويل الأكمام ، لتقف على المسرح بين بقية المتسابقات الجميلات بكل ثقة .
وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من تحقيق الفوز بالمركز الأول إلا أنها أكدت شعورها بالفخر بهذه المشاركة الشجاعة ، حيث علقت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” أشارك في مسابقة ملكة جمال ماين، كأول فتاة مسلمة محجبة ” ، مضيفة أنها أقدمت على هذه الخطوة لتشجيع جميع الفتيات الأخريات على أن يشعرن بالجمال والثقة والسعي خلف أحلامهم دون اختلاق المعوقات .
وتبحث الفتاة التي تدعى ” حمدية ” عمن يكتشفها من وكالة عارضات الأزياء ، على الرغم من كونها نشأت في مخيم للاجئين بكينيا ، ومن ثم انتقلت للولايات المتحدة لتدرس العلوم السياسية في جامعة بجنوب ماين .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 2 ساعتين
الإنسان يفتخر بأعماله الصالحه وليس بمشاركته بكذا مسابقات لكن لا أقول الله يخلف على الآمنين العربيه والإسلامية خيرا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24504 ] نشر منذ 15 دقيقة
أنت آخر من يتكلم عن الأعمال الصالحة يادجال الحوثه
تعليقاتك كلها طعن وسب فالمملكة والشباب السعودي
أخرها قبل أمس تتهم شعب المملكةوالخليج باالنفاق
وهنا جاي توعظ
رح أذلف ياالخايس.