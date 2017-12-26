” يورسيتش ” : طموحنا ارتفع بعد النتائج المميزة وراضٍ عن ما قدمه لاعبو الأخضر

ماجد محمد(صدى):

أبدى المدير الفني للمنتخب الوطني كرونوسلاف يورسيتش، رضاه التام عن ماقدمه لاعبو المنتخب خلال مباراتهم مع الإمارات، مشيدًا بانضباطية اللاعبين وتطبيقهم لكامل التعليمات طوال مجريات المباراة.

وقال ” يورسيتش “، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ” أهنىء اللاعبين جميعًا على هذا المستوى ونجاحهم في تطبيق كل ما طلب منهم، كما أهنىء منتخب الإمارات الذي قدم هو الآخر مستوى مميزاً ” .

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني، ” كرة القدم لعبة جماعية ومن الصعب على أي مدرب تمييز لاعب على آخر فكل لاعبي فريقي مميزين، ولكن شدني كثيرًا مستوى اللاعب نوح الموسى، الذي تميز في الدفاع والهجوم، وأتوقع له مستقبلاً كبيراً، ومن الممكن أن يشارك في كأس العالم بروسيا، وهذا توقع فقط ولا يعني تدخلي في عمل مدرب المنتخب الوطني الأول ” .

وأوضح ” يورسيتش ” ، أن طموحهم ارتفع بعد النتائج الإيجابية التي تحققت، كاشفًا عن اجتماعه مع اللاعبين ومطالبته لهم بالتفكير في الحصول على لقب الدورة، مضيفًا ” قبل انطلاق الدورة لم أعرف اللاعبين بالشكل المطلوب وبدرجة عالية ولكن الآن أعتقد أن الفريق قادر على السير بعيدًا في البطولة ” .