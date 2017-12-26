7 عادات يومية تدمر الكلى

متابعات(صدى):

اعتاد العديد على اتباع العادات السيئة التي أصبحت ضمن يوميات حياتنا والتي غالبًا ما تسبب العديد من الامراض من دون علمنا لا سيما في الكلى، لذا نعرض أبرز هذه العادات:

عدم شرب المياه: تعمل الكلة على تصفية الدم والتخلص من السموم والنفايات. عندما لا نشرب الماء بكميات كافية خلال النهار، فإن السموم تبدأ في التراكم ويمكن أن تسبب أضرارا بالغة في الجسم.

الملح في الطعام: إذا استهلكنا كميات كبيرة من الملح فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي يضع الكثير من الضغط على الكلى . لذلك ينصح بأن لا يزيد احتواء الطعام عن 5 غرامات من الملح يومياً.

الدخول الى المرحاض: يتجاهل البعض الرغبة للذهاب الى دورة المياة لأنهم مشغولون جداً أو تجنب الحمامات العامة . الاحتفاظ بالبول على أساس منتظم يزيد من ضغط البول ويمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي، وحصى الكلى.

نقص الفيتامينات والمعادن: تناول الطعام المكون من الخضار والفواكه الطازجة المهمة لصحتك العامة ووظائف الكلى الجيدة . لأن النقص الكثير من فيتامين B6 والمغنيسيوم يزيد من مخاطر حصى الكلى أو الفشل الكلوي.

استهلاك كميات كبيرة من البروتين الحيواني: إن الإفراط في الاستهلاك من البروتين، وخصوصا اللحوم الحمراء، يزيد العبء على الكلى في التمثيل الغذائي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى أو خلل مع مرور الوقت.

النوم: يرتبط الحرمان من النوم المزمن بكثير من الأمراض وأمراض الكلى خاصة وذلك لأنه أثناء الليل أنسجة الكلى تقوم بإصلاح خلايا الجسم التالفة، حتى تعطي للجسم الوقت للشفاء وإصلاح نفسه.

اساءة استخدام مسكنات الألم: الكثير من الناس يتناولون المسكنات لآلام الصغيرة في حين أن هناك العديد من الحلول الطبيعية والعلاجات الآمنة المتاحة. الاستخدام المفرط أو تعاطي مسكن للألم يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في الكبد والكلى.