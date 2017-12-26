القضاء الإيرانى يتهم الرئيس السابق أحمدى نجاد بـ ” الجنون “

طهران(صدى):

اتهم المتحدث باسم القضاء الإيرانى غلام حسين محسنى ايجئي، الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، بـ ” الجنون ” ؛ عقب نشره وثائق تثبت فساد رئيس القضاء وكبار مسؤولى النظام الإيراني، متوعدا بأنه سيستمر بنشر المزيد من الوثائق التى بحوزته حول تورط كبار قادة النظام بالفساد.

ووصف المتحدث اجيئي، فى تصريحات صحفية، نجاد بأنه ” فاقد الصحة العقلية ” ، قائلا إن “قضيته ستحال إلى الطب الشرعى إذا لزم الأمر ” .

وكثف نجاد، هجومه خلال الأيام الأخيرة ضد رئيس السلطة القضائية صادق أملى لاريجانى، ونشر وثائق تظهر مصادرة أراض وأملاك وعقارات لصالح لاريجانى وعائلته وحاشيتهم، علاوة على مقطع -عبر حسابه الخاص – يشدد فيه على أن رئيس السلطة القضائية انتهك العدالة بسبب انتهاكاته المتكررة للدستور وعدم الاختصاص والافتقار إلى الشرعية، داعيا إياه للاستقالة.