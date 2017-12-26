جيري ماهر: علي جابر يتبع سياسة غير قانونية لخدمة توجهاته في ” MBC “

بيروت(صدى):

كشف الإعلامي اللبناني جيري ماهر عن أسرار سياسة علي جابر في إدارة مجموعة ” MBC ” ، والتي تمثلت في إنهاء خدمة نحو 120 موظف تقريبًا في المجموعة ، لاستبدالهم بموظفين يخدمون توجهاتهم برواتب أقل بدلًا من السعوديين ، فضلًا عن خرقه لقوانين المؤسسة الإعلامية .

وعلق ” ماهر ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” قام علي جابر بشن حملة لإنهاء خدمات نحو ١٢٠ موظف في مجموعة MBC بحجة استبدالهم بسعوديين وقام بتوظيف اقل مما يعادل ١٠ ٪ من السعوديين والبقية من طائفة وجنسية تخدم توجهاته وتعزز من قوته في جميع اقسام المجموعة ” .

واستطرد قائلًا ” هناك قانون في عقود MBC يمنع توظيف شخصين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الاولى وعدد موظفي المجموعة ٢٨٠٠ موظف والوحيد الذي ينتهك النظام الداخلي هو علي جابر حيث قام بتعيين ابنه الذي تخرج قبل أشهر دون اي خبرة بوظيفة ” مخرج ” وبأعلى الامتيازات ” .

وأشار إلى السياسة التي يتبعها علي جابر في النجاح قائلًا ” هل من المقبول ان يكون عميد كلية الاعلام في كلية محمد بن راشد والذي يحمل فكرا مختلفاً مخالفا لتوجه دولتي الامارات والسعودية معلم اجيال سترسم ملامح الاعلام الخليجي مستقبلا؟ ما هو الجيل الذي سيخرج على يد الرجل الذي يصفه مقربون منه بالانتهازي والوصولي؟ ” .

وأوضح جيري ماهر أن ” جابر ” تسبب في فصل عدد من كبير من أبرز مؤسسي القناة من الطبقات الكادحة ، بهدف أن يمتلك زمام القيادة وحده بلا مشارك في القرارات والتحكمات التي يصدرها .