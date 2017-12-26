دعوة قضائية ضد ” آبل ” بعد اعترافها بإبطاء هواتفها القديمة

كاليفورنيا(صدى):

تواجه شركة آبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكي، دعوى قضائية، وذلك بعد اعترافها بأنها تعمدت إبطاء تشغيل موديلات أجهزة آي فون القديمة.

و تقدم اثنان من سكان ولاية كاليفورنيا وهما ستيفان بوغدانوفيتش، وداكوتا سبيس، بدعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا ضد شركة أبل. وقد تم رفع الدعوى القضائية في المحكمة المحلية الأمريكية لمنطقة كاليفورنيا المركزية.

قالت الشركة، في وقت سابق إنها تتخذ بعض الإجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على تشغيل الأجهزة بالأداء الأمثل، إذا كانت تعمل ببطارية قديمة مخفضة الشحن.

وأضافت الشركة “تصبح بطاريات ليثيوم-أيون أقل قدرة على متطلبات ذروة العمل عندما تكون في ظروف طقس باردة، أو مشحونة بدرجة منخفضة، أو مع تقادمها بمرور الوقت، ويؤدي هذا إلى إغلاق الجهاز فجأة لحماية العناصر الإلكترونية فيه.