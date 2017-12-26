” الحصيني ” : المملكة تشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة

علي القحطاني(صدى):

كشف باحث الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني ، اليوم الإثنين عن وجود كتلة قطبية تؤثر على المناطق الشمالية من المملكة .

وعلق ” الحصيني ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” سبحان الله .. الكتلة التي أصلها قطبي تؤثر الآن على المناطق الشمالية من المملكة متوقع ان تتابع سيرها الليلة نواحي حائل ثم القصيم ثم المحافظات الشمالية من منطقة الرياض فالرياض والمدينة فالشرقية نهار غداً الثلاثاء ” .

وأضاف خبير الطقس ” الحصيني ” أن المملكة تشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة حيث تنخفض من 7 إلى 10 درجات عما هي عليه الآن بالإضافة إلى وجود موجات غبارية خفيفة .