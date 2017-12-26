بالفيديو.. الاعتداء علي مراسل ” يا هلا ” في سوق الجوالات
تعرض مراسل برنامج ” يا هلا ” ، عبدالمحسن التميمي للاعتداء بالضرب أثناء قيامه بإعداد تقرير عن توطين قطاع الجوالات في حي المرسلات بالرياض.
وأظهر التقرير التلفزيوني المراسل التميمي وهو يجرى مقابلات مع مواطنين من مالكي محلات في السوق، عبّروا فيها عن ضيقهم لوجود سعوديين صوريين في المحلات، وأن هناك شقق صيانة حول السوق تدار من قبل وافدين.
وفي نهاية التقرير، حدث اعتداء من قبل اثنين من الوافدين على المراسل، نتج عنه إصابة في الرقبة.
#فيديو#مخالفين_يعتدون_على_مراسل_ياهلا @Mohsenaltamimi أثناء تصويره تقريرا عن مخالفات الوافدين في سوق صيانة الجوالات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NddMmU9Aso
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧
اترك تعليقاً