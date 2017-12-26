بالفيديو.. الاعتداء علي مراسل ” يا هلا ” في سوق الجوالات

عادل الحربي(صدى):

تعرض مراسل برنامج ” يا هلا ” ، عبدالمحسن التميمي للاعتداء بالضرب أثناء قيامه بإعداد ‏تقرير عن توطين قطاع الجوالات في حي المرسلات بالرياض.

وأظهر التقرير التلفزيوني المراسل التميمي وهو يجرى مقابلات مع مواطنين من مالكي محلات في السوق، عبّروا ‏فيها عن ‏ضيقهم لوجود سعوديين صوريين في المحلات، وأن هناك شقق صيانة ‏حول السوق ‏تدار من قبل وافدين.

وفي نهاية التقرير، حدث اعتداء من قبل اثنين من الوافدين على ‏المراسل، نتج ‏عنه إصابة في الرقبة.‏