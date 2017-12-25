تطبيق جديد لحماية الهواتف الذكية بالقرصنة والتجسس

متابعات(صدى):

كشف مطورون عن تطبيق جديد للهواتف الذكية يدعى ” هافن ” والذي يهدف إلى حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والتجسس .

وأعلن صاحب التطبيق ” سنودن ” المطلوب للأمن في الولايات المتحدة عن خصائص التطبيق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” نعلن إطلاق هافن .. غرفة آمنة في جيبك .. التطبيق مجاني ” .

وأوضح ” سنودن ” أن التطبيق يفيد نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الشخصيات البارزة التي تعيش في وضعية خطيرة بسبب جرائم القرصنة ، مشيرًا إلى أن التطبيق أصبح مُتاحًا على ” جوجل بلاي ” ، حيث يستخدم أجهزة الاستشعار المتواجدة في الهاتف الذكي كالكاميرا والميكروفون لمعرفة التغييرات في أماكن وجود الجهاز ومن ثم يقوم بتنبيه المستخدمين في حال كشف وجود أي متسلل لمكان وجود الجهاز .

وكان ” سنودن ” مطالبًا بالمثول أمام القضاء الأمريكي منذ 2013 بتهمة التجسس وسرقة الممتلكات الحكومية من خلال نقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني دون إذن ، فضلًا عن نقل معلومات سرية حول المخابرات لشخص غير مسموح له بالاطلاع .