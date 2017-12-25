مشاهير الرياضة يعشقون ” الشطرنج “

ماجد محمد(صدى):

يفضل مشاهير الرياضة، ممارسة لعبة الشطرنج في أوقات فراغهم أو بعد اعتزالهم، لما فيها من تعليم للصبر بذكاء.

ويعتبر السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي والحائز لقبي دوري أبطال أوروبا وعدة بطولات دوري مع الشياطين الحمر، واحداً من الكرويين الذين يعشون لعبة الشطرنج.

ويقضي الأسطورة الأرجنتيني أوزفالدو أرديليس، بطل العالم 1978 ومدرب اتحاد جدة 10 ساعات يومياً يلعب فيها الشطرنج ويتعلم اللعبة ليطور من أدائه، بينما لا يصدق المدرب الألماني الشهير فيليكس ماغاث مدرب بايرن ميونخ السابق نهاية الحصص التدريبية حتى يلعب الشطرنج التي يعتبرها هوايته المفضلة.

و قال كوبي براينت، أسطورة لوس أنجلوس ليكرز، الأطفال هنا يلعبون ” الداما ” بينما أنا ألعب الشطرنج، وقد ظهر في إحدى الإعلانات وهو يلعب الشطرنج أمام الأسطورة الأخرى ليبرون جيمس.

وافتتح الألماني بوريس بيكر، أسطورة التنس، بطولة ” London Chess Classic ” عام 2011، قائلًا إنه يعشق هذه اللعبة بشكل لا يوصف، وهو دائما ما يعتمد عليها في تدريباته بشكل عام.