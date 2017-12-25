كبير مستشاري السفارة بواشنطن ينفي شائعات ” نيويورك تايمز “

واشنطن(صدى):

وجه كبير مستشاري السفارة السعودية في واشنطن الأمير فيصل بن فرحان اليوم الإثنين ردًا على مزاعم إحدى الصحف الأجنبية الأمريكية التي أشاعت رغبة المملكة في إنشاء ميليشيات مقاومة لـ ” حزب الله ” ، بلبنان .

وعلق الأمير ” بن فرحان ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” أبلغنا نيويورك تايمز بأن المملكة العربية السعودية لا تدعم إنشاء أي نوع من المليشيات أو جماعة مسلحة في لبنان ، ولم تنظر أبدًا في خطط للقيام بذلك ” .

وأوضح الأمير فيصل أن هذه الخطوة تتناقض مع السياسة التي تتبعها المملكة والتي تشتمل على عنصر أساسي وهو ضمان قوة مؤسسات الدولة .