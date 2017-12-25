بعد بيعه للخبز.. ” الحدادي ” : الشغل ليس عيبًا

حمود العنزي (صدى):

وجه الشاب تركي الحدادي، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والذي شارك في تقديم برامج ترفيهية على قناة ” المجد ” ، رسالة للشخص التقط له صوره ووضع لها عنوان ” من مشهور لبائع خبز ” قائلاً ” الشغل ليس عيبًا، وكل اللي أقدر لك الله يجزاك ألف خير لأنك أشغلت نفسك فيني، ما راح تدفع لأهلي إيجار بيتي ما راح تسدد عني فاتورة كهربا ولا تعطيني حق المياه، ياريتك أكفيت نفسك بنفسك، إذا ما أعطيتني من خيرك اكفيني من شرك ” .

والتقط شخص مجهولا صورة لـ ” الحدادي ” وهو يقوم بتوزيع مخبوزات على أحد منافذ التوزيع، في محاولة منه للسخرية منه وما وصل له حاله، لكن دعمه الكثير من المتابعين له.