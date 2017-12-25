مواطن يعثر على الشاهد التعريفي لقلعة الزريب بتبوك

محمود البلوي(صدى):

اكتشف مواطن يدعى عبدالرحمن محمد البلوي قطعة أثرية اتضح أنها الشاهد التعريفي لقلعة الزريب التاريخية ، والتي أنشأت بتبوك في مدينة الوجه عام 1026 ، حيث عثر على القطعة على مسافة 30 كلم شرق المحافظة .

وسلم المواطن ” البلوي ” القطعة لمكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة ، التي حرصت على توجيه الشكر له ، حيث قال مدير مكتب الهيئة سعيد الغامدي ” هذه المبادرة ليست غريبة على أبناء هذا الوطن الأوفياء ” .

يذكر أن قلعة الزريب تعد من أبرز القلاع المتواجدة في شمال غرب المملكة ، والتي بنيت بالحجارة لحماية الحجاج ولتخزين المياه فيها لخدمتهم .