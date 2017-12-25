  • الإثنين 25

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مواطن يعثر على الشاهد التعريفي لقلعة الزريب بتبوك

مواطن يعثر على الشاهد التعريفي لقلعة الزريب بتبوك

مواطن يعثر على الشاهد التعريفي لقلعة الزريب بتبوك
محمود البلوي(صدى):

اكتشف مواطن يدعى عبدالرحمن محمد البلوي قطعة أثرية اتضح أنها الشاهد التعريفي لقلعة الزريب التاريخية ، والتي أنشأت بتبوك في مدينة الوجه عام 1026 ، حيث عثر على القطعة على مسافة 30 كلم شرق المحافظة .

وسلم المواطن ” البلوي ” القطعة لمكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة ، التي حرصت على توجيه الشكر له ، حيث قال مدير مكتب الهيئة سعيد الغامدي ” هذه المبادرة ليست غريبة على أبناء هذا الوطن الأوفياء ” .

يذكر أن قلعة الزريب تعد من أبرز القلاع المتواجدة في شمال غرب المملكة ، والتي بنيت بالحجارة لحماية الحجاج ولتخزين المياه فيها لخدمتهم .

 


الوسوم:, , , , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *