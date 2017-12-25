اختتام مزاد السعيد العقاري وتوزيعه بشكل نموذجي في جدة

نايف السالم(صدى):

اختتمت أمانة محافظة جدة مساء اليوم الإثنين، المزاد العلني لمخطط ” السعيد ” بمحافظة جدة بحصده قرابة الـ 40 مليون ريال معيداً الثقة في صناعة العقار كمورد استثماري هام والذي استمر على مدى يومين .

وحوى المزاد 122 قطعة، وتبلغ مساحة المخطط الاجمالية 4 ملايين متر مربع حيث روعي في إقامة المزاد الذي تشرف على تنظيمه طائفة العقار بالمحافظة تطبيق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات من مختلف أنحاء المملكة للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم .

يذكر أن لجنة المزادات بأمانة محافظة جدة حددت لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين التسجيل في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، كما وجهت الأمانة المشترين لمراجعتها لسداد المبالغ المتبقية من قيمة الأرض خلال 15 يوماً من تاريخ المزايدة التي قدم لدخولها شيك بمبلغ 100 ألف ريال كشرط رئيس لذلك .