بالصور.. شرطة محايل تضبط مصنعًا للخمور

أبها(صدى):

نجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محايل، في ضبط مصنع للخمور شمال المحافظة.

وكانت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محايل، ورد إليها معلومات تفيد بقيام أشخاص من الجالية الإثيوبية بتصنيع وترويج الخمور بإحدى الاستراحات الواقعة بحي ” الناظر ” شمال المحافظة؛ وعلي الفور قام أفراد التحريات والبحث بقيادة المقدم راشد بن سعيد آل كاسي، ومتابعة العميد عبدالله الزهيري مدير الشرطة، بإعداد خطة لدهم الاستراحة، وتم القبض داخلها على أحد المروجين من الجنسية الإثيوبية (28عامًا)، دخل إلى البلاد ويقيم فيها بطريقة غير مشروعة.

وأسفرت عملية الدهم عن ضبط مصنع للخمور، يتكون من 13 برميلاً، سعة كل برميل 350 لترًا، بما مجموعه 4550 لترًا، إلىجانب جركلَين سعة كل منهما 5 لترات، جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر، فضلا عن الأدوات المستخدمة في التصنيع، وهي: 3 أسطوانات غاز، وموقدان، و3 قدور ضغط كبيرة.

وقالت المصادر إن المتهم أقر بأنه يقوم ببيع المسكر على فئة الشباب، وقامت الجهات المختصة بإتلاف المضبوطات، وتم إيقاف الجاني، وإحالته للنيابة العامة جهة الاختصاص.