الهلال يعاود تدريباته تحضيراً لموقعة أحد

الرياض(صدى):

عاود فريق الاول لنادي الهلال لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تدريباته , بعد تغلّبه على التعاون مساء أمس، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبًا استرجاعيًا، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجانب الفني، تخلّله تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب , شهدت مشاركة اللاعب نواف العابد بعد تعافيه من نزلة البرد.

من جهة أخرى أنهى اللاعب محمد البريك برنامجه التأهيلي حيث شارك بتدريبات الفريق الجماعية والمناورة التي فرضها المدير الفني رامون دياز فيما شهد الجزء الأول من التدريب الجماعي مشاركة المحترف الأوروغوياني نيوكولاس ميليسي قبل أن يواصل برنامجه.