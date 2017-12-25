بالفيديو.. ناشطة حقوقية: ميليشيا الحوثي تعرقل وصول المساعدات الإغاثية لليمنيين

فهمي محمد(صدى):

أكدت الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، أن المحافظات والمدن التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، للكثير من الانتهاكات منها الاستهداف المباشر للمدنين، والاعتقالات، فضلا عن عرقلة وصول المساعدات الإغاثية لليمنيين.

وأضافت ” الصراري ” ، خلال مدخله لها في قناة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن ميليشيا الحوثي قامت بنهب المساعدات وبيعها في السوق السوداء.