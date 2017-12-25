بالفيديو.. ناشطة حقوقية: ميليشيا الحوثي تعرقل وصول المساعدات الإغاثية لليمنيين
أكدت الناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري، أن المحافظات والمدن التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، للكثير من الانتهاكات منها الاستهداف المباشر للمدنين، والاعتقالات، فضلا عن عرقلة وصول المساعدات الإغاثية لليمنيين.
وأضافت ” الصراري ” ، خلال مدخله لها في قناة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن ميليشيا الحوثي قامت بنهب المساعدات وبيعها في السوق السوداء.
فيديو | #ميليشيا_الحوثي تعرقل وصول المساعدات الإغاثية لليمنيين. #الإخبارية #اليمن pic.twitter.com/MmWQ416Wj9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧
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