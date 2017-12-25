” أمانة الجوف ” تضبط مستودع مخالف وتتلف محتوياته
شنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الجوف اليوم الإثنين حملات تفقدية بعدد من المراكز التجارية والمستودعات الغذائية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة وصحة تخزينها وفقًا للاشتراطات المتعارف عليها .
ومن جانبه ، أكد مدير إدارة الرقابة الصحية الدكتور سلطان بن هايل السرحاني ، أن الفرقة لاحظت خلال الجولة وجود مستودع مخالف داخل المباني السكنية ، ومن ثم تم تشكيل فرقة لمداهمة الموقع واستدعاء مندوب فرع وزارة التجارة والاستثمار وقوة من الشرطة بالجوف على الفور لتخاذ الإجراءات اللازمة .
وأوضح ” السرحاني ” ، أن الجهات المختصة عثرت داخل المستودع على مواد غير صالحة ومخالفة للاشتراطات مما أسفر عن إتلاف 530 كرتون منتهي الصلاحية و إتلاق 1774 كرتون بسبب سوء التخزين ، بالإضافة إلى إغلاق المستودع وتحرير المخالفات اللازمة بحق أصحابه ، وفقًا للائحة الغرامات المعدة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية .
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