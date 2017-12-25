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  • نشر : منذ 59 دقيقة
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  • حوادث

” أمانة الجوف ” تضبط مستودع مخالف وتتلف محتوياته

” أمانة الجوف ” تضبط مستودع مخالف وتتلف محتوياته
علي العنزي(صدى):

شنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الجوف اليوم الإثنين حملات تفقدية بعدد من المراكز التجارية والمستودعات الغذائية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة وصحة تخزينها وفقًا للاشتراطات المتعارف عليها .

ومن جانبه ، أكد مدير إدارة الرقابة الصحية الدكتور سلطان بن هايل السرحاني ، أن الفرقة لاحظت خلال الجولة وجود مستودع مخالف داخل المباني السكنية ، ومن ثم تم تشكيل فرقة لمداهمة الموقع واستدعاء مندوب فرع وزارة التجارة والاستثمار وقوة من الشرطة بالجوف على الفور لتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأوضح ” السرحاني ” ، أن الجهات المختصة عثرت داخل المستودع على مواد غير صالحة ومخالفة للاشتراطات مما أسفر عن إتلاف 530 كرتون منتهي الصلاحية و إتلاق 1774 كرتون بسبب سوء التخزين ، بالإضافة إلى إغلاق المستودع وتحرير المخالفات اللازمة بحق أصحابه ، وفقًا للائحة الغرامات المعدة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية .

 


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