مصرع طالب وإصابة آخرين في عارضة جازان

تركي السالم(صدى):

لقي طالب مصرعه اليوم الإثنين، وأصيب اخرين في حادث مروري، تعرَّضوا له في مركبة والدهم الخاصة في محافظة العارضة.

وترجع تفاصيل الحادث الذي وقع على الطلاب في سيارة والدهم الخاصة، وهي من نوع صالون تويوتا، إلى أنهم كانوا في طريق ذهابهم لأداء اختباراتهم في مدارس التجمع (التوأمة) في إسكانالروان.

يُذكر أن طلاب المناطق الجبلية يعانون عدم توفير نقل مدرسي منظم ومناسب حتى الآن، بالرغم من التوجيهات الكريمة بتوفير ذلك. فيما تساءل الأهالي عن السبب في تأخُّر النقل لهذا الوقت.